Shilpa Shetty scagionata dalle accuse di oscenità: dopo 15 anni l'incubo è finito (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La sentenza è arrivata: un giudice di Mumbai ha scagionato l'attrice Shilpa Shetty dopo la gogna mediatica iniziata nel 2007, quando Richard Gere la baciò durante una raccolta fondi per combattere l'AIDS in India. Le intenzioni erano lodevoli, i baci privi di malizia. Ma il governo indiano, nel 2007, non fu tanto clemente con l'attrice, diversamente dal trattamento che ricevette Richard Gere. I due attori, che ai tempi erano al picco della loro rilevanza mediatica, l'una in India, l'altro negli Stati Uniti, avevano deciso di fare buon uso della loro notorietà per indire una raccolta fondi al fine di combattere l'AIDS in India. La raccolta stava andando così bene, infatti, che Gere era tanto emozionato da dare una serie di baci sulla guancia della star bollywoodiana. Adesso nessuno si scandalizzerebbe, ma al tempo esplose un ...

