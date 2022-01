Sassuolo, Rogerio in uscita: si tratta con il Newcastle (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Sassuolo starebbe trattando la cessione di Rogerio al Newcastle: c’è l’offerta degli inglesi che già avevano provato l’affondo Il Newcastle abbandona la pista Gosens, ormai un giocatore dell’Inter. Gli inglesi restano in Italia per i loro obiettivi di mercato e guardano in casa Sassuolo. Piace Rogerio, l’esterno sinistro già trattato un paio di stagioni fa, era saltato nelle ultime ore di mercato ma ora sembra esserci una nuova apertura. Offerta da 15 milioni di euro dei Magpies. A riferirlo è TNT Sports. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilstarebbendo la cessione dial: c’è l’offerta degli inglesi che già avevano provato l’affondo Ilabbandona la pista Gosens, ormai un giocatore dell’Inter. Gli inglesi restano in Italia per i loro obiettivi di mercato e guardano in casa. Piace, l’esterno sinistro giàto un paio di stagioni fa, era saltato nelle ultime ore di mercato ma ora sembra esserci una nuova apertura. Offerta da 15 milioni di euro dei Magpies. A riferirlo è TNT Sports. L'articolo proviene da Calcio News 24.

