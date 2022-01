"Salvini è andato a casa di Sabino Cassese". Lo scoop a poche ore dal quarto voto: Quirinale, uno scenario inimmaginabile (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il segretario della Lega Matteo Salvini a casa di Sabino Cassese. La bomba sul Quirinale la sgancia Il Foglio: secondo il sito del quotidiano diretto da Claudio Cerasa, Salvini avrebbe incontrato l'ex ministro del governo di Carlo Azeglio Ciampi per sondare la sua disponibilità a diventare presidente della Repubblica. Ora, il leghista avrebbe proposto un faccia a faccia a Enrico Letta, e alle 19 ha convocato una riunione urgente congiunta con deputati e senatori del Carroccio. "Questo pomeriggio - spiega il Foglio - si è recato nella casa romana del professore Sabino Cassese ai Parioli. Cassese è ex ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi, giudice emerito della Corte costituzionale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il segretario della Lega Matteodi. La bomba sulla sgancia Il Foglio: secondo il sito del quotidiano diretto da Claudio Cerasa,avrebbe incontrato l'ex ministro del governo di Carlo Azeglio Ciampi per sondare la sua disponibilità a diventare presidente della Repubblica. Ora, il leghista avrebbe proposto un faccia a faccia a Enrico Letta, e alle 19 ha convocato una riunione urgente congiunta con deputati e senatori del Carroccio. "Questo pomeriggio - spiega il Foglio - si è recato nellaromana del professoreai Parioli.è ex ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi, giudice emerito della Corte costituzionale, ...

stella04686817 : @borghi_claudio Mentana sta dicendo che Salvini è andato a casa di Cassese, per un caffè e basta si spera - Gio19113439 : @TgLa7 Salvini é andato a farsele tagliare. Cassese è per l'obbligo vaccinale...... ?? - nessunoindietro : RT @Antigiornalista: Salvini è andato a casa di #Cassese: vuole veramente mandare al quirinale quello che sosteneva che i DPCM e la proroga… - Antigiornalista : Salvini è andato a casa di #Cassese: vuole veramente mandare al quirinale quello che sosteneva che i DPCM e la pror… - PhilipJFry95 : @Natalin33515492 @GiorgiaMeloni @VittorioSgarbi La meloni e anche Salvini. Sgarbi ha lavorato anche per e con Tel… -