Quirinale | Salvini vedrà Letta e Conte Spunta il nome di Casini Il segretario Pd | «Voteremo venerdì | non un presidente di destra»

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alla viglia della quarta votazione per l'elezione deldella Repubblica cheil quorum scendere a quota 505, tra i partiti regna il caos ed unsu cui convergere ancora...

Advertising

sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - lorepregliasco : La tentazione di forzare su Casellati è forte, per Salvini. Potrebbe spaccare il centrosinistra (e il 5 Stelle) e r… - informapirata : RT @LucaGattuso: Vorrei ricordare a tutti che l’ultima volta che Salvini ha preannunciato un candidato di “alto profilo” poi ha estratto da… - MarceVann : RT @morris_vincent: #Cassese potrebbe essere l'ambasciatore di Draghi al Quirinale. Draghi potrebbe aver indicato il nome del prossimo #PdR… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

MatteoE se il trasversale sogno proibito resta un Mattarella bis,rimane caldo il nome di Draghi ma le ricadute sulla stabilità del governo sembrano insormontabili. Chi non si preoccupa di ...la notte del. O, almeno, è quanto si sente di dire Matteo, comunque vada a finire, la persona che sta tenendo le file e dettando i tempi di queste giornate alla ricerca del successore di ...Elezioni del presidente della Repubblica, ripartono le trattative in vista del voto di domani, la quarta chiama che vedrà scendere il quorum di voti necessari per eleggere il Capo ...Terza fumata nera nell’ultimo giorno con la maggioranza dei due terzi. Cresce Mattarella con 125 voti. Bagarre su Casellati, smentito l’incontro Salvini-Cassese ...