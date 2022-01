Quirinale | dietro ai voti per Mattarella la protesta contro Conte e l' asse gialloverde

Advertising

NicolaPorro : #Quirinale, la tv ci fa vedere solo i leader. Ma sapete cosa fanno tutto il giorno i mille 'grandi #elettori'? Li a… - alfreaudi : Speciale Quirinale - Dietro il Sipario - Talk Show - zazoomblog : Quirinale cosa c’è dietro ai 125 voti per Mattarella: depistaggio o segnale di Pd e M5s al capo dello Stato? -… - giogio_al_cubo : @GuidoCrosetto A questo punto, salvo colpi di scena, che in questo povero e frastornato Paese, sono sempre dietro l… - IvyRoncon : Speciale Quirinale - Dietro il Sipario - Talk Show -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale dietro

Chi c'èquelle schede? C'è una precisa corrente del : ci sono i senatori che molto prima che ...abbia telefonato in diretta a Enrico Mentana che non c'è pressing per votare Draghi al...... la partita per ilentra nel vivo e si susseguono in queste ore i colloqui tra i partiti ... Nella classifica reputazionale è quarto, davanti a Gentiloni, eDraghi, Cartabia e Casellati. ...Oggi, terza giornata di votazioni alla Camera ci sono 125 voti per il presidente uscente Sergio Mattarella. Chi c'è dietro quelle schede? C'è una precisa corrente del M5S: ...Siamo al terzo giorno del tortuoso percorso che dovrebbe, auspicabilmente, spostare Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Se il parlamento, e il paese che ne è lo specchio, non fossero un caso lampant ...