Quirinale, campagna tra gli ex 5s per Casellati. Il partito di Draghi punta sui tempi lunghi, ma si rafforza anche Casini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Entro stasera. I pontieri dei partiti che nel Transatlantico si scambiano indicazioni possibili sono convinti che oggi è il giorno della svolta nelle trattative. E sul piatto, al momento, gli scenari più chiacchierati sono due. O si va su un presidente eletto tra le gomitate, con Salvini che gioca l'all-in su Casellati. Oppure si converge su una figura più condivisa ed è il nome di Pier Ferdinando Casini a prendere spazio nelle conversazioni. L'ipotesi Mario Draghi resta sull'orizzonte, con un attivissimo Bruno Tabacci che cerca di convincere i grandi elettori che questa sia l'unica strada che garantisca stabilità al Paese. Si prevede che le schede con su scritto «Casini» aumentino, oggi, nell'urna. Potrebbe essere anche il modo per qualche gruppo di contarsi, anche se diversi ...

