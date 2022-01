Quirinale 2022, Renzi: “Draghi bruciato? No” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “No”. Matteo Renzi risponde secco a chi gli chiede se il nome di Mario Draghi per il Quirinale sia bruciato. E annuncia: “Oggi come Italia Viva faremo una dichiarazione”. Quanto alla elezione del nuovo presidente della Repubblica, “continuo a sperare si chiuda domani, se non domani sarà dopodomani. Qui c’è una partita complicata, il Paese vive un momento difficile, la situazione internazionale è grave”. Poi aggiunge: “Questa sia l’ultima volta che si elegge un presidente della Repubblica in questo modo. Bisogna andare al presidenzialismo o semipresidenzialismo cioè l’elezione diretta dei cittadini. E questo pone il tema delle riforme costituzionali”. “Che sia l’ultima volta di questi catafalchi, di queste schede bianca”, afferma. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “No”. Matteorisponde secco a chi gli chiede se il nome di Marioper ilsia. E annuncia: “Oggi come Italia Viva faremo una dichiarazione”. Quanto alla elezione del nuovo presidente della Repubblica, “continuo a sperare si chiuda domani, se non domani sarà dopodomani. Qui c’è una partita complicata, il Paese vive un momento difficile, la situazione internazionale è grave”. Poi aggiunge: “Questa sia l’ultima volta che si elegge un presidente della Repubblica in questo modo. Bisogna andare al presidenzialismo o semipresidenzialismo cioè l’elezione diretta dei cittadini. E questo pone il tema delle riforme costituzionali”. “Che sia l’ultima volta di questi catafalchi, di queste schede bianca”, afferma. L'articolo proviene da Italia Sera.

