Quirinale 2022 | Gasparri FI | “Conclave per trovare un accordo? Non so | sono un vescovo non un cardinale Draghi? Errore spostarlo”

"Se ci sarà il "Conclave" per trovare un accordo sul nome del presidente? Non saprei, io sono un vescovo, non un cardinale. Non spetta a me saperlo". Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia intercettato tra i palazzi dai cronisti. Gasparri parlando di un Mattarella bis ha sottolineato: "Non credo che sia uno che apprezzi un mandato di 14 anni. Una visione così prolungata non mi sembra rientri nella sua cultura costituzionale". Sull'ipotesi di Draghi al Colle Gasparri specifica: "L'emergenza sanitaria, il Pnrr, lì è il luogo operativo e per questo è stato evocato. spostarlo da lì indebolirebbe l'Esecutivo – ha sottolineato- Se lei dovesse andare in ospedale le interesserebbe di più sapere se il ..."

