Preoccupazione per Charlene di Monaco che compie 44 anni ancora in clinica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 25 gennaio Charlene di Monaco ha compiuto 44 anni. Un compleanno che in molti hanno definito triste: la principessa ha infatti trascorso il suo compleanno nella clinica in Svizzera in cui è ricoverata a causa della grave infezione che l’ha colpita quando si trovava in Sudafrica. E, secondo quanto riportato da Royal Central (il sito inglese che raccoglie notizie sulle famiglie reali), le sue condizioni di salute avrebbero subito un ulteriore peggioramento. Già nel corso dei mesi che ha trascorso in Sudafrica la principessa Charlene ha avuto sempre più difficoltà a nutrirsi, perdendo progressivamente peso: a causa della sua dieta a base di soli liquidi, nel giorno del suo compleanno sarebbe arrivata addirittura a pesare soltanto 46 kg. Un peso decisamente troppo basso per una donna alta 1,77 metri e ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 25 gennaiodiha compiuto 44. Un compleanno che in molti hanno definito triste: la principessa ha infatti trascorso il suo compleanno nellain Svizzera in cui è ricoverata a causa della grave infezione che l’ha colpita quando si trovava in Sudafrica. E, secondo quanto riportato da Royal Central (il sito inglese che raccoglie notizie sulle famiglie reali), le sue condizioni di salute avrebbero subito un ulteriore peggioramento. Già nel corso dei mesi che ha trascorso in Sudafrica la principessaha avuto sempre più difficoltà a nutrirsi, perdendo progressivamente peso: a causa della sua dieta a base di soli liquidi, nel giorno del suo compleanno sarebbe arrivata addirittura a pesare soltanto 46 kg. Un peso decisamente troppo basso per una donna alta 1,77 metri e ...

Advertising

Pontifex_it : Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina… - GiovaQuez : Croce rossa italian: 'Esprimiamo viva preoccupazione per le fake news che circolano sul fatto che il sangue dei vac… - ItalyMFA : L’Italia condanna fermamente gli attacchi condotti nei pressi di Abu Dhabi contro obiettivi civili. Manifesta vicin… - pensieroliber17 : RT @Pontifex_it: Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e metto… - MadamaL41898457 : RT @MilkoSichinolfi: Quando esibite la vostra preoccupazione per il fenomeno dilagante dell'astensionismo, provate a soffermarvi, anche sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupazione per Ripartiamo dalla comunità ... con le orecchie assordate dal rullo dei tamburi che risuona nel confine tra Ucraina e Russia, segnati da una sempre maggior preoccupazione per la tenuta sociale e il futuro economico, ci chiediamo ...

Ragazzino ebreo aggredito da due bulle 15enni/ Choc a Livorno: sputi, calci e pugni Il genitore ha quindi informato il sindaco di Campiglia Marittima, per poi presentare denuncia ai ... e ovviamente la vicenda ha creato sdegno e preoccupazione non soltanto a livello locale ma anche ...

"Preoccupazione per tali episodi di intolleranza" Qui News Valdicornia Bitcoin a corso legale: El Salvador esortato a fare un passo indietro Il Fondo Monetario Internazionale sta esortando El Salvador a sospendere lo status di moneta a corso legale di Bitcoin per i troppi rischi.

Misurare e bilanciare l’equità nei modelli di intelligenza artificiale L'eliminazione dei pregiudizi nell'intelligenza artificiale è un problema da non sottovalutare dal momento che sempre più aziende utilizzano l’IA nei loro servizi.

... con le orecchie assordate dal rullo dei tamburi che risuona nel confine tra Ucraina e Russia, segnati da una sempre maggiorla tenuta sociale e il futuro economico, ci chiediamo ...Il genitore ha quindi informato il sindaco di Campiglia Marittima,poi presentare denuncia ai ... e ovviamente la vicenda ha creato sdegno enon soltanto a livello locale ma anche ...Il Fondo Monetario Internazionale sta esortando El Salvador a sospendere lo status di moneta a corso legale di Bitcoin per i troppi rischi.L'eliminazione dei pregiudizi nell'intelligenza artificiale è un problema da non sottovalutare dal momento che sempre più aziende utilizzano l’IA nei loro servizi.