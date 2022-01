Per scoprire se Putin sta bluffando bisogna prepararsi al peggio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il presidente russo tiene per sé i suoi obiettivi, non spiega cosa intende fare con le truppe ammassate al confine con l’Ucraina e lascia che siano i suoi avversari a reagire, ad argomentare sulla strategia e a dividersi. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il presidente russo tiene per sé i suoi obiettivi, non spiega cosa intende fare con le truppe ammassate al confine con l’Ucraina e lascia che siano i suoi avversari a reagire, ad argomentare sulla strategia e a dividersi. Leggi

Advertising

tvdellosport : ??Questa sera alle 21, ospite ad ‘Aspettando Calciomercato’, il direttore sportivo della #Fiorentina Daniele #Pradè… - WittyTV : Icona del genere Indie in Italia, Franco126 è stato intervistato per voi dalla nostra Giulia! Curiosi di scoprire t… - acmilan : Grazie a @socios hai la possibilità di vincere il gagliardetto ufficiale e la fascia indossata dal nostro capitano… - DanielaManetti : @MRoscioni Ma poi rosiconi de che???Penseranno mica che stiamo a rosicare per Vlahovic?? Noi abbiamo Abraham,forse… - JoKakamuKazz : RT @Internazionale: Putin tiene per sé i suoi obiettivi, non spiega cosa intende fare con le truppe al confine con l’Ucraina e lascia che s… -