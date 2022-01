Per il Quirinale i fari si spostano su Casellati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - L'ipotesi che il centrodestra possa puntare sul presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quarta votazione agita i gruppi parlamentari dell'ex fronte rosso-giallo. Gli alleati del Movimento 5 stelle avrebbero ricevuto rassicurazioni da Conte sul fatto che M5s non aprirà sulla (eventuale) candidatura del presidente del Senato che - al pari della rosa di nomi annunciata oggi dal centrodestra - verrebbe considerata divisiva. Il centrodestra non ha ancora deciso cosa fare, per il momento sarebbe orientata a votare scheda bianca al terzo scrutinio, anche se inizialmente l'intenzione era quella di puntare sulla prova di forza su Nordio. L'alleanza deciderà domani, in un incontro che dovrebbe tenersi prima dell'inizio delle votazioni. L'interrogativo emerso al vertice di ieri, secondo quanto viene riferito da chi ha partecipato, è sulle aperture ... Leggi su agi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - L'ipotesi che il centrodestra possa puntare sul presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, alla quarta votazione agita i gruppi parlamentari dell'ex fronte rosso-giallo. Gli alleati del Movimento 5 stelle avrebbero ricevuto rassicurazioni da Conte sul fatto che M5s non aprirà sulla (eventuale) candidatura del presidente del Senato che - al pari della rosa di nomi annunciata oggi dal centrodestra - verrebbe considerata divisiva. Il centrodestra non ha ancora deciso cosa fare, per il momento sarebbe orientata a votare scheda bianca al terzo scrutinio, anche se inizialmente l'intenzione era quella di puntare sulla prova di forza su Nordio. L'alleanza deciderà domani, in un incontro che dovrebbe tenersi prima dell'inizio delle votazioni. L'interrogativo emerso al vertice di ieri, secondo quanto viene riferito da chi ha partecipato, è sulle aperture ...

