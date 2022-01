Pellezzano | arrestato pregiudicato per detenzione illecita di stupefacenti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata odierna, in, i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno tratto in arresto nella flagranza del reato unresidente nel comune di. In particolare, durante una perquisizione domiciliare eseguita nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze, i militari rinvenivano 700 grammi di cocaina, diverse dosi di hashish, un revolver Smith & Wesson 357 magnum con matricola abrasa e relativo munizionamento, occultati all’interno di un magazzino pertinente l’abitazione di L.G. di anni 42, che al termine delle operazioni è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Salerno a disposizione della Autorità Giudizaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.