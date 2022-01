Pavimento sporco? Da oggi con questo metodo lo troverai sempre pulito

Advertising

notebookitalia : TCL presenta gli ultimi modelli del suo robot aspirapolvere, disponibili in Italia nelle versioni Sweeva 1000, 2000… - blackrowley : se prendete uno straccio sporco e bagnato, il pavimento di una caverna di pipistrelli e un animale moribondo sul ci… - T00DOC00KIE : @bhosonoconfusa Dovrei una volta ogni tanto visto che il pavimento è un po sporco - felixyuji : Dio stupido Dio fotografia Dio presa elettrica Dio folgorato Dio impestà Dio vite spanata Dio dal culo spanato Dio… - Jebibl : ma questi sarebbero piedi sporchi? questi sono i piedi di un uomo che cammina su un pavimento sporco, di un lavorat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavimento sporco

Rimuovono automaticamente loe gli allergeni su qualsiasi superficie del. Con la promessa "Smart cleaning, Easy life" " le nuove serie di robot aspirapolvere Sweeva possono pulire la ......portano via più tempo è la pulizia delle fughe del, che sono difficili da ripristinare. In questo caso però, esiste questo rimedio naturale economico che ci permette di eliminare lo...Un coccodrillo di 120 anni scoperto sotto le assi del pavimento di un'aula scolastica in Galles è stato esposto.La denuncia dei titolari in un video, che documenta bivacchi, sporco lasciato ovunque: «Abbiamo avvisato le autorità, il nostro locale ha le telecamere» ...