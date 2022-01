“Odia le donne | è gay” | bufera su Nathaly Caldonazzo A chi si riferisce?

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)suall’interno del Grande Fratello Vip 6 per alcune affermazioni effettuate dalla concorrente del reality show nelle scorse ore. Potrebbe scoppiare un’accesa polemica se le parole pronunciate dalla showgirl arrivassero all’orecchio del diretto interessato con cui,, non sembrerebbe avere instaurato un legame solido dentro la casa più spiata d’Italia. Se, inizialmente, la soubrette aveva preso la questione in modo sereno, le frasi che ha utilizzato appaiono molto forti e pesanti nei riguardi del compagno d’avventura. Le parole dicontro Barùera stata attaccata da Barù qualche giorno fa. Il gieffino aveva affermato: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro e glielo dico in faccia”. L’inquilino del loft di ...

A tratti la vedi chei giovani, le, i gay. A tratti leitutto. Quando mi ha attaccata sono andata in un angolo del giardino. Ho pianto sperando di non farmi vedere. Poi il giorno dopo ...Barù nel mirino di Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip: 'È gay,le" Nathaly Caldonazzo , fin dal primo momento che ha messo piede nella casa più spiata dagli italiani, si è sempre distinta per il suo bel caratterino. Difatti quest'ultima non ha certo ...Ci aveva sperato Nathalie Caldonazzo che tra lei e Barù potesse nascere qualcosa, ma così non è stato. Il nipote di Costantino della Garerdesca sembra anzi quasi ...Che tra Nathaly Caldonazzo e Barù Gaetani non scorresse buon sangue era cosa ormai nota. Tuttavia, nelle ultime ore trascorse all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la situazione è ulteriorme ...