“Non sei st***zo, sei...". La Pettinelli perde il controllo: Amici, volano parole grosse contro Rudy Zerbi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anna Pettinelli ad Amici, dopo aver aperto la porta della sala canto per stare con il suo allievo Crytical, si è trovata Rudy Zerbi davanti. La professoressa di Amici 21 ha chiesto al collega cosa ci facesse lì e lui ha risposto di voler dare un compito a Crytical. La Pettinelli ha detto a Zerbi che non è lecito e che fa un'ingerenza continua nelle sale. Inoltre la Pettinelli ha fatto presente al collega come lei non si comporti così con i suoi allievi. La discussione è andata avanti a lungo. Crytical si è trovato in mezzo ai due insegnanti. Secondo Anna Pettinelli il lavoro assegnato da Rudy Zerbi non è di proposizione ma di demolizione. Zerbi così ha invitato la collega a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Annaad, dopo aver aperto la porta della sala canto per stare con il suo allievo Crytical, si è trovatadavanti. La professoressa di21 ha chiesto al collega cosa ci facesse lì e lui ha risposto di voler dare un compito a Crytical. Laha detto ache non è lecito e che fa un'ingerenza continua nelle sale. Inoltre laha fatto presente al collega come lei non si comporti così con i suoi allievi. La discussione è andata avanti a lungo. Crytical si è trovato in mezzo ai due insegnanti. Secondo Annail lavoro assegnato danon è di proposizione ma di demolizione.così ha invitato la collega a ...

