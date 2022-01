Le incertezze sul Quirinale muovono lo spread che chiude in rialzo (140). Rendimento dei Btp a 10 anni all’1,32% (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lo spread fra Btp e Bund tedesco si allarga e conclude la seduta in rialzo a 140,3 punti, sui livelli di settembre 2020, ben sopra livello segnato in apertura di giornata (135 punti) e alla chiusura di ieri (137). Nel corso della giornata il differenziale tra rendimenti dei titoli decennali italiani e tedeschi si è allargato fino a 143 punti. Cresce anche il Rendimento del decennale italiano, arrivato all’1,32%. A mettere in tensione il titolo del Tesoro, rilevano gli operatori, è la partita incerta sul nome del prossimo presidente della Repubblica e il nodo non ancora sciolto del futuro di Mario Draghi. Questa mattina il Tesoro ha collocato Btp a due anni per 3,75 miliardi di euro a fronte di richieste per 5,3 miliardi con un Rendimento lordo negativo (-0,13%), in crescita di 13 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lofra Btp e Bund tedesco si allarga e conclude la seduta ina 140,3 punti, sui livelli di settembre 2020, ben sopra livello segnato in apertura di giornata (135 punti) e alla chiusura di ieri (137). Nel corso della giornata il differenziale tra rendimenti dei titoli decennali italiani e tedeschi si è allargato fino a 143 punti. Cresce anche ildel decennale italiano, arrivato,32%. A mettere in tensione il titolo del Tesoro, rilevano gli operatori, è la partita incerta sul nome del prossimo presidente della Repubblica e il nodo non ancora sciolto del futuro di Mario Draghi. Questa mattina il Tesoro ha collocato Btp a dueper 3,75 miliardi di euro a fronte di richieste per 5,3 miliardi con unlordo negativo (-0,13%), in crescita di 13 ...

