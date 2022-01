Lazio | torna la campagna solidale ‘Una mano dal campo’

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Dopo il successo della prima edizione, ripartedal, laeco-promossa da Legambiente insieme a Romagnoli F.lli Spa e Ce.Di. Gros a favore del Banco Alimentare delODV. Dal 28 gennaio all’8 febbraio, in tutti i punti vendita Ce.Di. Gros del, per ogni confezione da 1,5 kg di ‘Patata di Campo – Amica dell’ambiente’ acquistata, corrisponderà una donazione da parte di Romagnoli F.lli Spa al Banco Alimentare per la distribuzione di alimenti equivalenti a un pasto. L’ampia partecipazione registrata dalla prima edizione dell’iniziativa – svoltasi nel mese di novembre 2021 – durante la quale sono state vendute 64.500 confezioni di ‘Patata di Campo – Amica dell’ambiente’, ha spinto i promotori a riproporla nel 2022. Una nuova ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio torna

Al centro: possibili nebbie su Toscana, Umbria e alto, nubi irregolari altrove. Al Sud: qualche pioggia sul basso Tirreno. Venerdì 28. Al Nord: cielo spesso coperto o localmente nebbioso. Al ...In Ciociaria i contagi da Covid - 19 tornano su quota mille, la pandemiaa far paura e miete altre vittime, ma due su tre sono non vaccinati. Gli ultimi decessi si riferiscono ad un uomo di 99 anni di Frosinone, un uomo di 68 anni di Roccasecca e una donna di 88 anni ...Giornata importante quella di oggi al centro sportivo di Formello. La Lazio riprenderà infatti gli allenamenti agli ordini di mister Maurizio Sarri e non solo. Come riportato ...Si muove il mercato della Lazio sia in uscita che in entrata. La dirigenza avrebbe trovato il difensore che Sarri cercava e anche un vice Immobile ...