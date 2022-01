Lazio, D’Amato: “Stop ai tamponi per chi è vaccinato” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stop ai tamponi per i vaccinati senza sintomi, anche a scuola. E’ la proposta dell’assessore alla Sanità laziale Alessio D’Amato. Che si rivolge al governo per chiedere una semplificazione delle procedure di tracciamento del Covid. Per D’Amato, infatti, sarebbe il caso di accantonare il testing per chi ha completato il ciclo vaccinale anche se entrato in contatto con un positivo. “È giunto il momento di semplificare la vita a coloro che hanno completato le vaccinazioni, nel Lazio rappresentano il 63% della popoLazione over 12 anni – ha detto D’Amato – Questi cittadini, indipendentemente dai luoghi di lavoro, studio, socializzazione, devono essere liberi senza certificazioni e tamponi. In assenza di sintomatologia tutte le attività, comprese quelle ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022)aiper i vaccinati senza sintomi, anche a scuola. E’ la proposta dell’assessore alla Sanità laziale Alessio. Che si rivolge al governo per chiedere una semplificazione delle procedure di tracciamento del Covid. Per, infatti, sarebbe il caso di accantonare il testing per chi ha completato il ciclo vaccinale anche se entrato in contatto con un positivo. “È giunto il momento di semplificare la vita a coloro che hanno completato le vaccinazioni, nelrappresentano il 63% della popone over 12 anni – ha detto– Questi cittadini, indipendentemente dai luoghi di lavoro, studio, socializzazione, devono essere liberi senza certificazioni e. In assenza di sintomatologia tutte le attività, comprese quelle ...

