Kile O’Reilly | “Ecco perché ho scelto di andare in AEW”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Kyleha lasciato la WWE a dicembre dello scorso anno, decidendo di non rinnovare il suo contratto con la compagnia e finendo per riunirsi con i suoi compagni dell’Unidisputed Era in AEW. Terminava così una run iniziata nel 2017 con NXT. Ora, dopo oltre un mese dal suo debutto con la AEW, Kyle si è aperto sulle motivazioni della sua partenza. Scelta di cuore Durante l’ultima edizione di Talk Is Jericho, Kylesi è aperto sulle motivazioni che lo hanno portato a scegliere di non rinnovare con la WWE e a riunirsi con i suoi due vecchi compagni dell’Undisputed Era in AEW: “Con Bobby e Adam in AEW come potevo non con loro e fare parte di un gruppo come quello che c’è qui. Ogni settimana c’è lo stesso pubblico e atmosfera di un Takeover. Era semplicemente il prossimo passo logico della mia carriera. Prima di NXT 2.0 pensavo di ...