Inter | Digitalbits nuovo sponsor di maglia dal 22 23

Digitalbits sarà lo sponsor di maglia dell'Inter a partira dalla prossima stagione. Dopo le voci degli ultimi mesi, la conferma è stata data dal management nerazzurro. Nel corso del roadhsow del club con gli investitori per ilbond da 415 milioni di euro, infatti, i dirigenti hanno confermato che dalla prossima stagione ci sarà

_enz29 : RT @CalcioFinanza: Inter, cambia lo sponsor di maglia: Digitalbits sostituirà Socios dalla prossima stagione - CalcioFinanza : Inter, cambia lo sponsor di maglia: Digitalbits sostituirà Socios dalla prossima stagione - ilducadi : @margiofra @Inter @Inter_en ottima la prima da cosa ho capito diventa digitalbits il main sponsor e socios di manica - Bubu_Inter : Si sapeva già del cambio main sponsor, vista la cifra di accordo con Digitalbits - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Inter, Digitalbits nuovo sponsor di maglia dalla prossima stagione: Digitalbits sarà lo sponsor… -

...Foundation ha annunciato un accordo da 85 milioni di euro su più anni per la sponsorizzazione dell'e lo sviluppo dei "fan token" della squadra campione d'Italia attraverso Zytara....L'ha firmato due accordi: uno come main jersey partner con Socios.com per 16 milioni di euro (20 con i bonus) nel 2021/22, l'altro con, criptovaluta sviluppata da Zytara Labs, ...Digitalbits sarà lo sponsor di maglia dell’Inter a partira dalla prossima stagione. Dopo le voci degli ultimi mesi, la conferma è stata data dal management nerazzurro. Nel corso del roadhsow del club ...10 gol candidati dalle partite disputate da Prima Squadra, Prima Squadra Femminile e Primavera e un solo vincitore ...