Grave incidente d'auto per Alfio Marchini: "Vivo per miracolo" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'imprenditore romano si è ribaltato con la propria auto sull'autostrada A14, all'altezza di Loreto, nelle Marche Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'imprenditore romano si è ribaltato con la propriasull'strada A14, all'altezza di Loreto, nelle Marche

Advertising

IlContiAndrea : Era uno dei miei attori francesi preferiti. Spiace molto #GaspardUlliel è morto a Grenoble, all'età di 37 anni, do… - emergenzavvf : ?? #Rezzato (BS), intervento dei #vigilidelfuoco per un grave incidente stradale sulla SP45 bis: autovettura contro… - Rossana44792035 : RT @DarioBallini: In pratica il Papa ha detto che fra le tante disgrazie che possono capitare ad un genitore, l'omosessualità è meno grave… - BrunaGueze : RT @DarioBallini: In pratica il Papa ha detto che fra le tante disgrazie che possono capitare ad un genitore, l'omosessualità è meno grave… - clarissa_gmai : RT @DarioBallini: In pratica il Papa ha detto che fra le tante disgrazie che possono capitare ad un genitore, l'omosessualità è meno grave… -