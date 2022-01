Georgina Rodriguez accuse choc dallo zio e mette in guardia Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A due giorni dal debutto su Netflix di Soy Georgina, la serie tv dedicata alla vita privata e professionale della moglie di Cristiano Ronaldo, lo zio di Georgina Rodriguez la attacca duramente dalle colonne di The Sun. L’accusa dello zio a Georgina Rodriguez. «Forse si considera meglio di noi perché vive una vita di lussi, Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A due giorni dal debutto su Netflix di Soy, la serie tv dedicata alla vita privata e professionale della moglie di, lo zio dila attacca duramente dalle colonne di The Sun. L’accusa dello zio a. «Forse si considera meglio di noi perché vive una vita di lussi,

