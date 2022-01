Draghi lavora alla quarta dose per gli italiani (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se il super green pass scade cosa succede? Entro il primo febbraio il premier Draghi deve risolvere il problema della progressiva scadenza delle certificazioni verdi di chi ha già fatto il booster che rimarrebbe scoperto già dalle prossime settimane. Speranza e soci sono in pressing su Aifa ed Ema per inoculare una quarta volta gli italiani. Del resto il Ministro ha confessato che gli italiani si sono abituati alle limitazioni delle proprie libertà. In attesa di partire con la quarta dose, Draghi concederebbe una proroga ai trivaccinati fino a quando non arriverà il via libera alla quarta dose di vaccino e così in avanti fino alle dosi successive. Ma “un Green pass di durata illimitata non ha basi scientifiche” ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se il super green pass scade cosa succede? Entro il primo febbraio il premierdeve risolvere il problema della progressiva scadenza delle certificazioni verdi di chi ha già fatto il booster che rimarrebbe scoperto già dalle prossime settimane. Speranza e soci sono in pressing su Aifa ed Ema per inoculare unavolta gli. Del resto il Ministro ha confessato che glisi sono abituati alle limitazioni delle proprie libertà. In attesa di partire con laconcederebbe una proroga ai trivaccinati fino a quando non arriverà il via liberadi vaccino e così in avanti fino alle dosi successive. Ma “un Green pass di durata illimitata non ha basi scientifiche” ...

