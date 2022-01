Cutrone, il Milan si stringe attorno al calciatore per la scomparsa del padre (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Attraverso un post su Twitter, il Milan ha mandato le proprie condoglianze a Patrick Cutrone per la scomparsa del padre Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Attraverso un post su Twitter, ilha mandato le proprie condoglianze a Patrickper ladel

Advertising

grecale66 : RT @11Giuliano: IL FIGLIO GIOCA NELL'EMPOLI Indifferenza: Morto l'avvocato Pasquale Cutrone, papà di Patrick. L'Empoli si stringe intorno a… - 11Giuliano : IL FIGLIO GIOCA NELL'EMPOLI Indifferenza: Morto l'avvocato Pasquale Cutrone, papà di Patrick. L'Empoli si stringe i… - imFlaviooo : Per parlare di Cutrone (che qualcuno voleva tenere al posto di Leao) c'era bisogno che morisse il padre, non fa una… - iltirreno : ? IL LUTTO E QUELLA DEDICA SPECIALE - Una notizia scuote l'ambiente azzurro. La società - nel primo pomeriggio di m… - MilanPress_it : Un grave lutto ha colpito la famiglia #Cutrone Il tweet di cordoglio del #Milan per l’ex cuore ?????? -