Covid Israele oggi, rallenta contagio ma aumentano casi gravi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – rallenta il contagio in Israele, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 76.017 nuovi casi di coronavirus contro gli 83.613 del giorno precedente. Lo riferisce il ministero della Sanità, sottolineando però che sono in aumento i casi gravi di Covid-19. Negli ospedali israeliani sono infatti 888 i pazienti Covid ricoverati, tra cui 187 intubati. La percentuale dei positivi sul totale dei test effettuati è del 21,83 per cento, quasi la stessa del giorno precedente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) –ilin, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 76.017 nuovidi coronavirus contro gli 83.613 del giorno precedente. Lo riferisce il ministero della Sanità, sottolineando però che sono in aumento idi-19. Negli ospedali israeliani sono infatti 888 i pazientiricoverati, tra cui 187 intubati. La percentuale dei positivi sul totale dei test effettuati è del 21,83 per cento, quasi la stessa del giorno precedente. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid, in #Israele rallenta contagio ma aumentano casi gravi. - Agenzia_Ansa : Covid, focolaio a Hong Kong tra 2mila criceti. In Sudafrica a rischio i felini negli zoo. In Israele 130mila contag… - SkyTG24 : #Covid19, studio Israele: la quarta dose sarebbe meno efficace contro Omicron - zazoomblog : Covid Israele oggi rallenta contagio ma aumentano casi gravi - #Covid #Israele #rallenta #contagio - civitas_europea : In Israele, paese all’avanguardia nella vaccinazione della popolazione, dopo la 3a dose #Pfizer si registra tasso d… -