Come giocherebbe la Juventus con Vlahovic? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ancora manca l’ufficialità definitiva per Dusan Vlahovic alla Juventus ma già i tifosi, giornalisti e appassionati si pongono la domanda: Come farà giocare Massimiliano Allegri la sua Juventus con Vlahovic? Come già detto ancora manca l’ufficialità ma il giocatore entro questo fine settimana dovrebbe sostenere le visite mediche e poi poter debuttare domenica prossima contro l’Hellas Verona allo Stadium. Il serbo è un numero nove forte fisicamente, tecnicamente, mentalmente e con il senso del gol che arriva in una squadra che in questa stagione ha fatto molta fatica a trovare la via del gol con i vari Dybala, Morata, Kean, Kaio Jorge e Chiesa che purtroppo ritornerà la prossima stagione visto il grave infortunio. Dusan ha già timbrato il cartellino per ben 20 volte questa stagione (la ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ancora manca l’ufficialità definitiva per Dusanallama già i tifosi, giornalisti e appassionati si pongono la domanda:farà giocare Massimiliano Allegri la suacongià detto ancora manca l’ufficialità ma il giocatore entro questo fine settimana dovrebbe sostenere le visite mediche e poi poter debuttare domenica prossima contro l’Hellas Verona allo Stadium. Il serbo è un numero nove forte fisicamente, tecnicamente, mentalmente e con il senso del gol che arriva in una squadra che in questa stagione ha fatto molta fatica a trovare la via del gol con i vari Dybala, Morata, Kean, Kaio Jorge e Chiesa che purtroppo ritornerà la prossima stagione visto il grave infortunio. Dusan ha già timbrato il cartellino per ben 20 volte questa stagione (la ...

