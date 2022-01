Choc a Roma, maltrattamenti e violenze: donna muore dopo l’ultima aggressione del compagno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ha massacrato di botte la compagna, che subito dopo è morta. E’ successo a Roma, in zona San Paolo, lo scorso martedì 18 gennaio. La vittima è deceduta dopo una crisi respiratoria, provocata probabilmente dalle percosse dell’uomo. donna morta dopo i ripetuti maltrattamenti del compagno Ad allertare i soccorsi sarebbe stato proprio l’uomo, che con una chiamata al numero unico di emergenza 112 ha chiesto l’intervento di un’ambulanza per la sua compagna che faceva molta fatica a respirare. Purtroppo all’arrivo del personale sanitario la donna era già deceduta. I medici però si sono accorti che qualcosa non quadrava. Sul corpo della vittima, infatti, erano presenti evidenti segni di percosse ed ecchimosi, così i sanitari del 118 hanno immediatamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ha massacrato di botte la compagna, che subitoè morta. E’ successo a, in zona San Paolo, lo scorso martedì 18 gennaio. La vittima è decedutauna crisi respiratoria, provocata probabilmente dalle percosse dell’uomo.mortai ripetutidelAd allertare i soccorsi sarebbe stato proprio l’uomo, che con una chiamata al numero unico di emergenza 112 ha chiesto l’intervento di un’ambulanza per la sua compagna che faceva molta fatica a respirare. Purtroppo all’arrivo del personale sanitario laera già deceduta. I medici però si sono accorti che qualcosa non quadrava. Sul corpo della vittima, infatti, erano presenti evidenti segni di percosse ed ecchimosi, così i sanitari del 118 hanno immediatamente ...

Advertising

CorriereCitta : Choc a Roma, maltrattamenti e violenze: donna muore dopo l’ultima aggressione del compagno - SalvatoreLama15 : Trastevere, movida choc: giovane portato in croce come «Cristo re» - CorriereCitta : Ragazzino azzannato da un pitbull mentre gioca a calcio in piazza: choc in provincia di Roma - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Roma choc, auto con cinque ragazzi si schianta contro un albero e si ribalta: morto un 17enne - paolo_r_2012 : Roma choc, auto con cinque ragazzi si schianta contro un albero e si ribalta: morto un 17enne -