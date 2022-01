Catania | maltratta e minaccia moglie in strada | Gdf arresta 44enne a Paternò

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), 26 gen. (AdnKronos) - Hato etoin, in provincia die la Gdf lo hato. Si tratta di un uomo di 44 anni. In passato, peraltro, l'uomo si sarebbe già reso protagonista di analoghi episodi di violenza domestica. Circostanza che avrebbero indotto la donna ad allontanarsi per qualche tempo dal catanese con la figlioletta di pochi mesi.

