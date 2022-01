Calciomercato Cagliari, la proposta della Juve per Nandez (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Juventus sta corteggiando con insistenza il giocatore del Cagliari Nahitan Nandez: le ultime notizie sul Calciomercato Nahitan Nandez è entrato nel mirino della Juventus. La squadra bianconera sarebbe decisa a replicare la proposta granata (prestito a 2 milioni e diritto di riscatto a 15). Il Cagliari valuta questa opzione , ma chiede di decidere tempestivamente data la vicina chiusura del mercato. La Vecchia Signora però – come ricorda questa mattina L’Unione Sarda – prima di chiudere il colpo deve cedere uno tra Arthur e Bentancur. L’uruguaiano, tuttavia, attende alla finestra, speranzoso di vestire la maglia bianconera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lantus sta corteggiando con insistenza il giocatore delNahitan: le ultime notizie sulNahitanè entrato nel mirinontus. La squadra bianconera sarebbe decisa a replicare lagranata (prestito a 2 milioni e diritto di riscatto a 15). Ilvaluta questa opzione , ma chiede di decidere tempestivamente data la vicina chiusura del mercato. La Vecchia Signora però – come ricorda questa mattina L’Unione Sarda – prima di chiudere il colpo deve cedere uno tra Arthur e Bentancur. L’uruguaiano, tuttavia, attende alla finestra, speranzoso di vestire la maglia bianconera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fabian Ruiz potrebbe lasciare Napoli in estate: chi lo sostituirà? Il calciomercato invernale è ormai giunto agli sgoccioli e il Napoli , quasi sicuramente, può già ... Davide Frattesi , 22enne del Sassuolo e anche Nahitan Nandez , 26enne uruguagio del Cagliari. ...

Calciomercato Cagliari, Kaio Jorge e Pellegrini si può Corriere dello Sport Calciomercato Cagliari, alla ricerca di una punta centrale. Keita in bilico Keita non convince. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’obiettivo principale del Cagliari in questi ultimi giorni di calciomercato è trovare una punta centrale ...

Calciomercato Torino, summit con il Frosinone per Gatti: la situazione Il Torino in questa finestra di calciomercato vuole fare sul serio per Federico Gatti, difensore classe 1998 del Frosinone. Nella giornata di ieri c'è stato un summit tra Davide Vagnati e la dirigenza ...

