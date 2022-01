Cagliari, in cambio di una cena si reca all'hub vaccinale al posto di un No vax: 30enne disoccupato arrestato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) commenta Era pronto a farsi vaccinare usando documenti di un'altra persona. Per questo un disoccupato di 30 anni è stato arrestato dalla polizia a Cagliari . L'uomo si era presentato all' hub della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) commenta Era pronto a farsi vaccinare usando documenti di un'altra persona. Per questo undi 30 anni è statodalla polizia a. L'uomo si era presentato all' hub della ...

