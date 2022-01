Boxe | Europei femminili 2022 in Russia a fine luglio

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con una brevissima comunicazione, la FPI comunica di aver ricevuto notizia dall’EUBC, l’organo che sovraintende a tutto il pugilato continentale dilettantistico, che i Campionatiélitedi quest’anno si terranno nel mese di, e precisamente dal 21 al 31. La sede prescelta è quella di Ulan Ude, in, che non è nuova al fatto di prendersi eventi di questa portata, avendo già ospitato in passato anche edizioni dei Campionati del Mondo., Campionati Italiani Assoluti: assegnati tutti i tricolori, i risultati delle finali e i nuovi campioni Si tratterà di un ritorno alla rassegna europea dopo tre anni: l’ultima volta, infatti, le protagoniste si erano ritrovate ad Alcobendas, in Spagna, dal 22 settembre al 1° ottobre del 2019. In quell’occasione l’Italia si era garantita due ...

Non solo i Mondiali in Turchia, in programma a Istanbul dal 6 al 21 maggio, sarà anche l'anno degli. L'ufficialità è arrivata dall'EUBC che ha reso noto data e luogo. La competizione ...Il salernitano nel 2022 avrà un obiettivo principale quello degliin programma a Erevan, in Armenia, dal 21 al 31 marzo. Dopo la competizione continentale non è da escludere la sua presenza ...Con una brevissima comunicazione, la FPI comunica di aver ricevuto notizia dall'EUBC, l'organo che sovraintende a tutto il pugilato continentale dilettantistico, che i Campionati Europei élite femmini ...Nel rispetto delle norme anticovid-19, a Assisi ferve l’attività di azzurri e azzurre, in preparazione al calendario agonistico 2022, fitto di impegni ai quali l’Italia, guidata da Emanuele Renzini, c ...