Berrettini-Nadal, definito l’orario della semifinale! Programma Australian Open, canale tv, streaming (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Matteo Berrettini affronterà Rafael Nadal nella semifinale degli Australian Open 2022. L’appuntamento è per venerdì 28 gennaio alle ore 04.30 italiane: il tennista italiano e lo spagnolo giocheranno dunque la prima delle due semifinali, mentre l’altra andrà in scena alle ore ore 09.30 tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento outdoor di Melbourne, in palio l’accesso all’atto conclusivo del primo Slam della stagione. L’azzurro è reduce dalla sofferta affermazione al quinto set contro il francese Gael Monfils, dopo aver strapazzato lo spagnolo Pablo Carreno Busta e aver avuto la meglio in un match titanico contro l’altro iberico Carlos Alcaraz. Il romano sta facendo i conti con tutte le Furie Rosse in circolazione nella terra dei canguri e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Matteoaffronterà Rafaelnella semifinale degli2022. L’appuntamento è per venerdì 28 gennaio alle ore 04.30 italiane: il tennista italiano e lo spagnolo giocheranno dunque la prima delle due semifinali, mentre l’altra andrà in scena alle ore ore 09.30 tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento outdoor di Melbourne, in palio l’accesso all’atto conclusivo del primo Slamstagione. L’azzurro è reduce dalla sofferta affermazione al quinto set contro il francese Gael Monfils, dopo aver strapazzato lo spagnolo Pablo Carreno Busta e aver avuto la meglio in un match titanico contro l’altro iberico Carlos Alcaraz. Il romano sta facendo i conti con tutte le Furie Rosse in circolazione nella terra dei canguri e ...

Advertising

WeAreTennisITA : INCHIODATO ANCHE MONFILS ?? Berrettini non vuole perdere più: si fa recuperare 2 set ma vince al quinto contro Monfi… - usopen : Nadal ?? Berrettini ?? - angelomangiante : Altra splendida impresa!! Contenuti tecnici, mentali e fisici per battere #Monfils in 5 set. Sempre più in alto:… - Sergio19648 : RT @Eurosport_IT: Prendetevi il venerdì libero... Il programma non è male! ??????? #AusOpen | #EurosportTENNIS | #Berrettini | #Nadal https:/… - _Sport_Calcio_ : Primo italiano in semifinale all'#AusOpen in tutta la storia del torneo e primo azzurro a raggiungere la semifinale… -