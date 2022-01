Bassetti: “Le regole per la scuola non servono a prevenire i contagi. Quarantene e la Dad non fermano il virus” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "La gestione del Covid a scuola nel nostro paese rasenta la follia. Assistiamo a regole sanitarie incomprensibili, anche per chi le ha scritte, che non servono a prevenire i contagi, ma solo a danneggiare gli studenti e le loro famiglie". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "La gestione del Covid anel nostro paese rasenta la follia. Assistiamo asanitarie incomprensibili, anche per chi le ha scritte, che non, ma solo a danneggiare gli studenti e le loro famiglie". L'articolo .

Advertising

amipavv : RT @orizzontescuola: Bassetti: “Le quarantene e la Dad non fermano il virus. Le regole per la scuola non servono a prevenire i contagi” htt… - orizzontescuola : Bassetti: “Le quarantene e la Dad non fermano il virus. Le regole per la scuola non servono a prevenire i contagi” - Pepppe862 : @salfasanop Balle di cosa scusa ma non ascolti Bassetti, anche Pregliasco ma che ci godete vedere il commercio dist… - infoitsalute : Covid, Bassetti: «Vicini a uscita quarta ondata, ma siamo bloccati da regole quarantene» - LuigiF97101292 : RT @Agenpress: Covid. Bassetti, misure restrittive non hanno fermato Omicron. Con queste regole rischiamo un lockdown -