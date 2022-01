Arriva in Radio “Sapore di sale”, brano riarrangiato da Franco Micalizzi con il feat. di Edoardo Vianello (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dal 25 gennaio Arriva in Radio “Sapore DI sale” feat. Edoardo Vianello, riarrangiato da Franco Micalizzi, negli store e su tutte le piattaforme digitali (NEWTEAMMUSIC/BELIEVE). Il brano scritto e portato al successo da Gino Paoli, anticipa l’uscita del nuovo album di Franco Micalizzi “Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi anni ’60 in una notte d’estate” di prossima pubblicazione. “Che meraviglia riscoprire i fantastici successi degli anni ’60. Mario Biondi che ha cantato ‘Estate’ grandissima canzone di Bruno Martino ed ora, udite udite – afferma Franco Micalizzi – Edoardo Vianello che ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dal 25 gennaioinDIda, negli store e su tutte le piattaforme digitali (NEWTEAMMUSIC/BELIEVE). Ilscritto e portato al successo da Gino Paoli, anticipa l’uscita del nuovo album di“Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi anni ’60 in una notte d’estate” di prossima pubblicazione. “Che meraviglia riscoprire i fantastici successi degli anni ’60. Mario Biondi che ha cantato ‘Estate’ grandissima canzone di Bruno Martino ed ora, udite udite – affermache ...

