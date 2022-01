Anche Nicola Rizzoli vola negli Usa: è consulente arbitrale Concacaf (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Concacaf rivoluziona il settore arbitrale e riparte da un italiano. Nell’ambito di un “processo di reclutamento per un nuovo Designatore arbitrale” dopo le dimissioni di Brian Hall, Nicola Rizzoli è stato nominato “Technical Refereeing Advisor”. “Rizzoli svolgerà un ruolo chiave nell’assistere la Confederazione a rinnovare le sue strutture arbitrali, i programmi e la strategia generale per sviluppare ulteriormente il settore arbitri della confederazione e per elevare la sua statura a livello globale. Entra in Concacaf in qualità di consulente con una vasta esperienza internazionale”, si legge nella nota ufficiale. Soddisfatto Montagliani, presidente Concacaf: “Diamo il benvenuto a Nicola Rizzoli, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Larivoluziona il settoree riparte da un italiano. Nell’ambito di un “processo di reclutamento per un nuovo Designatore” dopo le dimissioni di Brian Hall,è stato nominato “Technical Refereeing Advisor”. “svolgerà un ruolo chiave nell’assistere la Confederazione a rinnovare le sue strutture arbitrali, i programmi e la strategia generale per sviluppare ulteriormente il settore arbitri della confederazione e per elevare la sua statura a livello globale. Entra inin qualità dicon una vasta esperienza internazionale”, si legge nella nota ufficiale. Soddisfatto Montagliani, presidente: “Diamo il benvenuto a, ...

