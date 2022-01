Alberghi, obbligo Super Green Pass: da quando, cosa cambia e come funziona (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quest’oggi il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto legge. Quest’ultimo si è reso necessario per introdurre nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Sono state previste anche delle nuove misure relative all’estensione del Super Green Pass (che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione). In particolare, a partire dal 10 gennaio, è stato ampliato l’utilizzo del Green Pass Rafforzato anche agli Alberghi. Per soggiornare in un hotel dunque non basterà più il Green Pass Semplice. Nel concetto di albergo rientrano chiaramente il ristorante o il bar ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quest’oggi il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto legge. Quest’ultimo si è reso necessario per introdurre nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Sono state previste anche delle nuove misure relative all’estensione del(che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione). In particolare, a partire dal 10 gennaio, è stato ampliato l’utilizzo delRafforzato anche agli. Per soggiornare in un hotel dunque non basterà più ilSemplice. Nel concetto di albergo rientrano chiaramente il ristorante o il bar ...

