Vlahovic verso la Juve e i tifosi rispondono: “Gobbo di m…” (Di martedì 25 gennaio 2022) Corriere dello Sport – Duro attacco dei tifosi a Dusan Vlahovic: “Gobbo di m…”. “Duro attacco dei tifosi viola a Dusan Vlahovic. Una serie di striscioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 25 gennaio 2022) Corriere dello Sport – Duro attacco deia Dusan: “di m…”. “Duro attacco deiviola a Dusan. Una serie di striscioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

forumJuventus : Secondo Sportitalia la Juve avrebbe raggiunto un accordo per Vlahovic sulla base di 67 milioni più bonus. Giovedì o… - capuanogio : #Bentancur verso l'Aston Villa per 20 milioni più bonus: la #Juventus accelera e prova a fare cassa per presentare… - cmdotcom : #Vlahovic verso la #Juve, esplode la rabbia di Firenze: 'Il rispetto non si conquista coi gol, gobbo di m...'… - calciomercatoit : #Vlahovic verso la #Juventus, la curva Fiesole senza rancore - fantapazzcom : Fiorentina: Vlahovic verso la Juventus, ecco chi lo sostituirà. -