Vlahovic | intesa raggiunta tra Fiorentina e Juventus Pradè | Non possiamo permetterci di perderlo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport… - forumJuventus : ?? La Juve ha raggiunto l'intesa con la Fiorentina sulle cifre e sta studiando la prima offerta ufficiale da present… - _Morik92_ : Già ad ottobre, come raccontato, c'erano spifferi di intesa raggiunta tra #Juve ed entourage di #Vlahovic a 6mln pe… - LG7_6 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS-FIORENTINA: INTESA PER VLAHOVIC. OPERAZIONE DA 75 MILIONI DI EURO #SkySport #SkyCalciomercato #Cal… - Goalist_it : ?? | CALCIOMERCATO L’intesa con la #Fiorentina è stata raggiunta, #Vlahovic sarà un giocatore bianconero ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic intesa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloJuve,raggiunta con la Fiorentina! Ecco le cifre per il trasferimento del bomber serbo alla corte di Allegri Juve e Fiorentina hanno raggiunto l'accordo economico per il trasferimento ...- Juve, ci siamo. La Fiorentina e la Juventus hanno raggiunto un'di massima per il trasferimento del giocatre in bianconero: un'operazione da 75 milioni di euro. Il ds viola Pradè: '...La Juventus sta per mettere a segno il più grande colpo di mercato invernale della sua storia: secondo Sky, i bianconeri hanno trovato l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento del bomber serbo ...Ore cruciali per il futuro di Dusan Vlahovic. Fiorentina e Juventus hanno raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento del giocatore in bianconero: un'operazione da 75 milioni di euro. Lo ripor ...