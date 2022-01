Tonga, le onde dello tsunami si abbattono sulla costa con un boato. Diffuse le immagini riprese dalla costa dopo l’eruzione del 15 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) Le immagini delle prime onde dello tsunami che colpiscono Tonga subito dopo l’eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai del 15 gennaio. Il rumore della forte esplosione fa da sottofondo alle onde mentre si riversano sulla battigia del porto e inondano l’area circostante. L’84% della popolazione di Tonga, circa 105.000 persone, è stata colpita in un modo o nell’altro dall’eruzione del vulcano e dallo tsunami, secondo le stime del governo. Tre finora le vittime confermate ufficialmente: Lataimaumi Lauaki, una donna di 49 anni di Nomuka, Telai Tetu’ila, un uomo di 65 anni di Mango, e la britannica Angela Glover, 50 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Ledelle primeche colpisconosubitodel vulcano Hunga-Hunga Ha’apai del 15. Il rumore della forte esplosione fa da sottofondo allementre si riversanobattigia del porto e inondano l’area cirnte. L’84% della popolazione di, circa 105.000 persone, è stata colpita in un modo o nell’altro daldel vulcano e dallo, secondo le stime del governo. Tre finora le vittime confermate ufficialmente: Lataimaumi Lauaki, una donna di 49 anni di Nomuka, Telai Tetu’ila, un uomo di 65 anni di Mango, e la britannica Angela Glover, 50 ...

Advertising

ilfattovideo : Tonga, le onde dello tsunami si abbattono sulla costa con un boato. Diffuse le immagini riprese dalla costa dopo l’… - CristinaPizzet2 : RT @mondoterremoti: Quando ormai pensavamo di averle viste già tutte, ecco che viene pubblicato un nuovo video che ci permette di ammirare… - anto_galli4 : RT @dorsogna: In Peru' perdite devastanti di petrolio in mare da una nave travolta dalle onde dopo l'eruzione vulcanica in Tonga. 21 spiagg… - microcerotis : RT @dorsogna: In Peru' perdite devastanti di petrolio in mare da una nave travolta dalle onde dopo l'eruzione vulcanica in Tonga. 21 spiagg… - nanaosaki_86 : RT @dorsogna: In Peru' perdite devastanti di petrolio in mare da una nave travolta dalle onde dopo l'eruzione vulcanica in Tonga. 21 spiagg… -