Tennis: Bertolucci, 'oggi Berrettini ha vinto grazie agli attributi ma con Nadal serve di più' (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - "Matteo è stato bravissimo in una giornata dove non ha giocato e soprattutto servito al meglio ha vinto con la testa e con gli attributi e contro un 'volpone' come Monfils non era facile. E' in semifinale con pieno merito ma contro Rafa Nadal serve di più, deve rasentare la perfezione". Lo dice all'Adnkronos Paolo Bertolucci commentando la vittoria di Matteo Berrettini su Gael Monfils che qualifica il 25enne romano per la semifinale dell'Australian Open contro lo spagnolo Rafael Nadal, vincitore a Melbourne nel 2009 e di 20 titoli del Grande Slam. "Ha bisogno di fare tanti punti con il servizio -sottolinea il vincitore della Coppa Davis nel 1976-. Non dovrà dare ritmo a Nadal e chiudere i punti entro i 5-6 scambi, perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - "Matteo è stato bravissimo in una giornata dove non ha giocato e soprattutto servito al meglio hacon la testa e con glie contro un 'volpone' come Monfils non era facile. E' in semifinale con pieno merito ma contro Rafadi più, deve rasentare la perfezione". Lo dice all'Adnkronos Paolocommentando la vittoria di Matteosu Gael Monfils che qualifica il 25enne romano per la semifinale dell'Australian Open contro lo spagnolo Rafael, vincitore a Melbourne nel 2009 e di 20 titoli del Grande Slam. "Ha bisogno di fare tanti punti con il servizio -sottolinea il vincitore della Coppa Davis nel 1976-. Non dovrà dare ritmo ae chiudere i punti entro i 5-6 scambi, perché ...

