"Stupido figlio di…". L'incredibile gaffe di Biden (Di martedì 25 gennaio 2022) Visto che a pronunciare quella frase è stato Joe Biden, i media nostrani la chiamano "gaffe". Un inciampo. Un'inezia. Se ad insultare un cronista nella sala stampa della Casa Bianca fosse stato Donald Trump, apriti cielo: buzzurro, fascista, "attacco alla libertà di stampa", "peggio che la Cina" eccetera eccetera eccetera. Provate solo a immaginare. Oggi il presidente degli Stati Uniti stava rispondendo alle domande dei cronisti quando Peter Doocy, giornalista di Fox News e corrispondente da Washington, poco prima di lasciare l'aula fa una semplice domanda Sleepy Joe sul tema dell'inflazione. Argomento scottate. "Vuole rispondere a domande sull'inflazione? – dice il cronista politico – Crede che l'inflazione sia un tema chiave in vista delle elezioni di medio termine?". Biden non si degna di rispondere. E questo ovviamente è un suo ...

