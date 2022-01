Stasera in tv, 25 gennaio 2022: Ulisse e Attraverso i miei occhi (Di martedì 25 gennaio 2022) I palinsesti televisivi di martedì 25 gennaio 2022 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 25 gennaio 2022: la programmazione La programmazione serale di martedì 25 gennaio 2022 è ampia. Rai1 presenta il documentario Ulisse: il piacere della scoperta - Viaggio senza ritorno, con al timone il bravissimo Alberto Angela. Canale5, invece, offre la pellicola in prima visione Attraverso i miei occhi. Quanti avessero voglia di gustarsi uno show e farsi quattro risate possono sintonizzarsi su Rai2, dove c'è Un'ora sola Vi vorrei oppure su Italia 1 dove va in scena una nuova puntata del ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 25 gennaio 2022) I palinsesti televisivi di martedì 25sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 25: la programmazione La programmazione serale di martedì 25è ampia. Rai1 presenta il documentario: il piacere della scoperta - Viaggio senza ritorno, con al timone il bravissimo Alberto Angela. Canale5, invece, offre la pellicola in prima visione. Quanti avessero voglia di gustarsi uno show e farsi quattro risate possono sintonizzarsi su Rai2, dove c'è Un'ora sola Vi vorrei oppure su Italia 1 dove va in scena una nuova puntata del ...

Advertising

RaiUno : 'Se lei non passerà i test non potrà più fare il medico, Fanti.' Cosa deciderà di fare Doc? La 2^ puntata di… - TrevisoViva : ?? Appuntamento importante stasera 25 gennaio: @matteorenzi ospite a #cartabianca su #Rai3 alle 22.00! #ItaliaViva… - Bassi10Bassi : RT @Maria_AnnaPatti: Da stasera a domani 25 gennaio @CasaLettori propone #ArmoniePoetiche a #CasaLettori Vi piace? Non solo poesia.. h… - CHAVATTEC : RT @Rally_it: Ci aspetta un Lunedì sera da urlo con una grande, anzi grandissima, penna dei Rally. Parliamo di Carlo Cavicchi, gia' Diretto… - GenteVipNews : «Fuori dal Coro» anticipazioni e ospiti di stasera 25 gennaio -