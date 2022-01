Separato in casa a Benevento, idolo in Perù: la doppia vita di Lapadula (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Come può cambiare la vita in un attimo. Basta un viaggio, un volo fino all’altra parte del mondo. Destinazione Lima, dove l’aria per Gianluca Lapadula è decisamente diversa rispetto a quella respirata a Benevento. Nel Sannio vive ormai da Separato in casa, si allena ma non gioca una partita ufficiale dal 15 dicembre, uno scampolo di gara in Coppa Italia contro la Fiorentina. Rimarrà probabilmente quella l’ultima apparizione del “Bambino delle Ande” con addosso la maglia giallorossa. Lo strappo consumato a gennaio, al rientro dalle vacanze natalizie, rappresenta un punto di non ritorno. Le parole di Caserta, l’ingaggio di Forte, la decisione di trattenere Moncini sono tutti segnali che vanno in un’unica direzione: Lapadula e il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Come può cambiare lain un attimo. Basta un viaggio, un volo fino all’altra parte del mondo. Destinazione Lima, dove l’aria per Gianlucaè decisamente diversa rispetto a quella respirata a. Nel Sannio vive ormai dain, si allena ma non gioca una partita ufficiale dal 15 dicembre, uno scampolo di gara in Coppa Italia contro la Fiorentina. Rimarrà probabilmente quella l’ultima apparizione del “Bambino delle Ande” con addosso la maglia giallorossa. Lo strappo consumato a gennaio, al rientro dalle vacanze natalizie, rappresenta un punto di non ritorno. Le parole di Caserta, l’ingaggio di Forte, la decisione di trattenere Moncini sono tutti segnali che vanno in un’unica direzione:e il ...

Advertising

anteprima24 : ** Separato in casa a ##Benevento, idolo in #Perù: la doppia vita di #Lapadula (#Video) ** - TuttoAvellinoit : D'Angelo sempre più separato in casa ad #Avellino. Il giocatore pubblica un post sul rispetto sui social - Lo_Zio_Frank : @lupofranci1 Se quello vuole solo la juve,s'attacca ar cazzo e dovranno calare le braghe. Altrimenti tra 11 mesi lo… - RomanatoM : RT @marisameli2: @lucrezia_ilaria @vitalbaa Qui a Nerviano il postino non suona neanche x vedere se sei a casa, devi andare in posta dove c… - Dario59452333 : @FabioCapellone Se lo vendesse in estate lo venderebbe a meno, a gennaio 2023 non lo compra nessuno se non per un t… -