Sci | Malagò | ' Goggia non si arrenderà | non tutto è perduto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “Purtroppo ci sono tante storie di sport in cui atlete e atleti hanno infortuni che compromettono una manifestazione. Ma lei ha vinto 7 delle ultime 8 discese libere e non sifacilmente. I rischi ci sono, ma non è: oggi abbiamo insignito Moioli del ruolo di portabandiera ed è stata una soluzione condivisa da tutti in modo da ritardare più possibile la sua partenza per la Cina". Lo ha detto Giovanni, presidente del Coni, sull'infortunio di Sofiaa Radio Sportiva. "L'obiettivo è quella di farla provare fino all'ultimo, siamo tutti con lei. Sofia è molto determinata e carica, ha già fatto il lavoro a Mantova con il suo staff e ora si sottoporrà alla fisioterapia con tempi stretti”, ha aggiunto