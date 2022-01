Roma: eredi del Re Umberto II citano in giudizio Presidenza del Consiglio per riavere le Gioie della Corona (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il principe Vittorio Emanuele e le principesse Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice, i quattro figli ed eredi di Umberto II, citeranno in giudizio tra poco più di una settimana la Presidenza del Consiglio, il ministero dell'Economia e la Banca d'Italia per la restituzione delle Gioie della Corona L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il principe Vittorio Emanuele e le principesse Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice, i quattro figli eddiII, citeranno intra poco più di una settimana ladel, il ministero dell'Economia e la Banca d'Italia per la restituzione delleL'articolo proviene da Firenze Post.

