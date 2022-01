Quirinale,M5S - Pd - LeU:nomi centrodestra non sono di larga condivisione (Di martedì 25 gennaio 2022) "Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) "Prendiamo atto della terna formulata dalche appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del, non riteniamo che su queipossa ...

Advertising

lorepregliasco : Oggi scheda bianca per M5S, PD, Lega, FI, FDI, IV, CI, LEU. Azione e +Europa su Cartabia. Vedremo se usciranno comu… - MediasetTgcom24 : Meloni: 'La nostra proposta è Carlo Nordio' #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini… - fattoquotidiano : Quirinale, Taverna: “Perplessità su Draghi. Se eletto consultazione tra gli iscritti del M5s per decidere se entrar… - hisdarkfeed : RT @ricci_sonia: ++ Nessun nome da Pd-M5s-Leu ++ 'Non contrapponiamo una nostra rosa dei nomi' di candidati al Quirinale, dicono i leader… - RistagnoAnna : RT @giacomo_81: 'Non contrapponiamo una nostra rosa dei nomi di candidati al #Quirinale', dal comunicato congiunto al termine della riunion… -