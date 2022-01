Presunti atti persecutori contro disabile | divieto di dimora per padre e figlia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In seguito ad una miratavità d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, in data odierna, i Carabinieri della Stazione di Montesarchio (Bn) hanno dato esecuzione all’ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura, di applicazione di misura cautelare personale deldinella via di residenza situata nel comune di Montesarchio, nei confronti di due persone del centro caudino,nte da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di(art. 612 bis c.p.). Le indagini, avviate nel mese di ottobre 2020, hanno consentito di accertare gravi indizi a carico dei destinatari del provvedimento cautelare in ...