Pergreffi | “Anche oggi vince la signora Bianca Scheda”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 gennaio 2022) La senatrice Simonae il suo taccuino Quirinale nel secondo giorno di votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica. Secondo giorno di votazioni, l’aria che tira è chelarà. Certamente in un periodo così complicato trovare la quadra è ancora più difficile che nel passato; all’epoca dei social, in cui tutto deve essere consumato velocemente come al Fast food, sembrano tempi lunghissimi, ma se si va a vedere la storia della Repubblica siamo perfettamente nella media. I messaggi arrivati dal territorio ieri erano di questo tenore: ma chi ha votato Alfonso Signorini e Amadeus? Li conosci?questo, pur non condividendo la goliardata in un momento così serio, è nella norma: chi non ricorda ...