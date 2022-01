Negozi senza Green Pass, Dpcm in Gazzetta: ecco dove non servirà (Di martedì 25 gennaio 2022) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che mette finalmente un po’ di chiarezza a cittadini e operatori su quali Negozi e luoghi si potrà entrare senza l’obbligo di esibire il Green Pass base. In base al testo, sono poche le attività alle quali si potrà accedere senza Pass, circoscritte all’ambito delle necessità. Il 7 gennaio è entrato in vigore un Decreto post festività, approvato dal Consiglio dei ministri, che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Obiettivo fermare (o perlomeno rallentare) la curva di crescita dei contagi Covid-19 e proteggere le categorie di cittadini e cittadine più a rischio. Provvedimento che ha tirato in ballo una vera e propria road map di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 25 gennaio 2022) È stato pubblicato inUfficiale ilche mette finalmente un po’ di chiarezza a cittadini e operatori su qualie luoghi si potrà entrarel’obbligo di esibire ilbase. In base al testo, sono poche le attività alle quali si potrà accedere, circoscritte all’ambito delle necessità. Il 7 gennaio è entrato in vigore un Decreto post festività, approvato dal Consiglio dei ministri, che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Obiettivo fermare (o perlomeno rallentare) la curva di crescita dei contagi Covid-19 e proteggere le categorie di cittadini e cittadine più a rischio. Provvedimento che ha tirato in ballo una vera e propria road map di ...

