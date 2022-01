Morto durante stage: studenti Cagliari, "Lorenzo vive" (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora proteste a Cagliari per la morte di Lorenzo Perelli, lo studente vittima di un incidente in alternanza scuola - lavoro a Udine durante l'ultimo giorno di stage. Uno striscione è stato affisso ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora proteste aper la morte diPerelli, lo studente vittima di un incidente in alternanza scuola - lavoro a Udinel'ultimo giorno di. Uno striscione è stato affisso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - Agenzia_Ansa : Morti sul lavoro, la strage senza fine. Dopo il diciottenne, morto schiacciato ieri durante uno stage di alternanza… - fattoquotidiano : Grosseto, morto 36enne caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia: recisa l’arteria femorale con le zan… - BPerdisa : RT @RadioGenova: Roma (Pantheon), presidio pacifico studenti per Lorenzo, 18enne morto a Udine durante un corso alternato scuola lavoro. Ba… - sagarspeace : RT @ciccio_co: Durante questo momento morto guardate questo -